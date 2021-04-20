Санта-Моника, США, , 13:59 — REGNUM Творческий руководитель игры Marvel's Avengers Шон Эскайг вернулся в студию Naughty Dog. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ShaunEscayg/status/1384190964663611392

Разработчик отметил, что он счастлив вернуться к работе в Naughty Dog. Однако неизвестно, как теперь будет продвигаться дальнейшее развитие Marvel's Avengers.

ИА REGNUM напоминает, что Marvel's Avengers — это кооперативный боевик, разработанный студией Crystal Dynamics. Он получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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