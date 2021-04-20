Москва, , 13:59 — REGNUM Несмотря на пандемию предпочтения граждан России относительно отдыха на майских праздниках не сильно изменились. Об этом 20 апреля сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам социолога, опросы по этой теме в 2021 году демонстрируют примерно такие же результаты, как и в 2020 и 2019 годах. Как и в те годы, большинство респондентов планируют провести выходные дни в мае преимущественно дома или на даче.

Работать, согласно опросу, на майских праздниках планирует 8% граждан. В Крым и на черноморские курорты собираются поехать по 3% опрошенных. На территорию бывших республик СССР планирует выехать 1% респондентов, такая же доля планирует свой отдых в странах дальнего зарубежья.

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