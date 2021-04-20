Таллин, , 13:50 — REGNUM ЕС не должен наказывать весь российские народ в попытке повлиять на политику Кремля. Такое мнение высказали представители парламентских партий Эстонии, комментируя Postimees предложение бывшего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса запретить гражданам России въезд в Европейский союз.

Марко Михкельсон из правящей Реформистской партии заявил, что идею Ильвеса невозможно реализовать в жизни, к тому же она не выглядит разумной: «Поскольку так мы наказали бы и тех, кто не разделяет преступлений путинского режима. Также не стоит забывать и о нашем собственном трансграничном сотрудничестве, например, на юго-востоке Эстонии».

По словам одного из лидеров оппозиционной партии EKRE Марта Хельме, не нужно обращать внимание на слова Ильвеса: «Он не понял эстонцев будучи президентом, не понимает он и международных отношений будучи аналитиком-любителем. И тем более он не понимает русских и Россию».

По его словам, в предложении Ильвеса нет главного: Европа не должна наказывать весь русский народ. Кроме того, Россия наверняка ответит зеркально, а это значит наказание и ущемление прав для обычных граждан и жителей ЕС.

Депутат парламента от правящей Центристской партии Оудекки Лооне связала предложение Ильвеса с периодом весенних психических обострений: «Может, время года повлияло на то, что высказывания экс-президента Эстонии стали столь яркими и оригинальными — сложно сказать». По ее мнению, «довольно глупости, нелепого нагнетания истерии, хватит демонизации русских. Все это уже порядком надоело».