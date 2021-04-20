Минск, 20 апреля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Нормализация ситуации в Донбассе зависит только от властей Украины, которые должны следовать Минским соглашениям. Об этом 20 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко, его слова приводит агентство БелТА.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что в Минске настроены на хорошие отношения с Киевом, однако в случае перехода последним «красной линии» белорусская сторона вынуждена будет на это реагировать.

«Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные «красные линии». Но мы не хотим плохих отношений с нашей не просто южной соседкой, я не считаю Украину чужой вообще», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии никогда ничего не скрывали и не хотят скрывать от «украинских друзей», и друзей у Минска на Украине вряд ли стало меньше.