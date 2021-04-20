Москва, 20 апреля 2021, 13:39 — REGNUM Возобновление чартерных рейсов из России на египетские курорты ожидается в ближайшее время. Об этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил 20 апреля журналистам.
Он отметил, что в этом направлении «всё идёт по плану» и «всё практически решено». Он предположил, что о возобновлении рейсов «скоро объявят».
По словам Богданова, к предварительным договоренностям о воздушном сообщении российская и египетская стороны пришли в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Каир.
Как сообщало ИА REGNUM, Лавров предположил, что чартерные рейсы из России в курортные города Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду станут возможны в ближайшее время.
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