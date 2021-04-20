Москва, , 13:39 — REGNUM Возобновление чартерных рейсов из России на египетские курорты ожидается в ближайшее время. Об этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил 20 апреля журналистам.

Он отметил, что в этом направлении «всё идёт по плану» и «всё практически решено». Он предположил, что о возобновлении рейсов «скоро объявят».

По словам Богданова, к предварительным договоренностям о воздушном сообщении российская и египетская стороны пришли в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Каир.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров предположил, что чартерные рейсы из России в курортные города Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду станут возможны в ближайшее время.

Читайте также: Лавров: Россия рассчитывает возобновить чартеры в курортные города Египта