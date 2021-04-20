Москва, , 13:32 — REGNUM Любое регулирование в условиях свободного рынка возможно только в виде субсидий или введения пошлин, считает председатель «Партии Роста» в г. Севастополь Олег Николаев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 20 апреля, комментируя крымскую инициативу о госрегулировании цен на гостиничные услуги.

«Заклинания чиновников по поводу роста цен не работают. Если спрос существенно превышает предложение, как сейчас происходит в сфере гостиничных услуг, это неизбежно ведёт к росту цен. В подобной ситуации для того, чтобы цены стали приемлемыми необходимо строить новые отели, а не вводить ограничительные меры. Для этого государству нужно, прежде всего, модернизировать инфраструктуру и предоставлять бизнесу льготы и субсидии», — отметил эксперт.

Напомним, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась ростом цен в гостиничной сфере в РФ. По её словам, подорожание необоснованное, а отечественные отельеры воспользовались тем, что из-за пандемии люди не могут поехать на зарубежные курорты. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила подумать о введении госрегулирования в этой сфере.