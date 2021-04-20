Москва, 20 апреля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. 9 мая 2021 года стоило бы ещевнимательнее, чем обычно, всмотреться в лица участников Великой Отечественной войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 апреля, комментируя информацию о формате проведения акции «Бессмертный полк» в 2021 году.

Moypolk.ru Бессмертный полк

Как сообщалось ранее, из-за эпидемиологической ситуации акция в 2021 году пройдет в режиме онлайн. Она будет транслироваться на местных телеканалах и экранах, расположенных в городах страны. Организаторы акции надеются провести ее в очном формате 24 июня 2021 года.

« Бессмертный полк» — замечательная объединяющая и воспитательная идея, и воплощаться она должна в виде живого шествия. Не раз проходил в колоннах полка, и всегда это было по-особенному волнующе и тревожаще.

«Онлайн-формат» — это другое, хотя тоже объединяющее и тревожащее душу дело памяти. Здесь, правда, другой ракурс: ты больше видишь лица самих участников войны, но меньше тех, кто «держит» их портреты. И раз уж так будет в этом году 9 мая, стоит действительно внимательно всмотреться в эти лица, постараться вдуматься в их мысли, в то, чем они были движимы, идя на подвиг. Сказать, что ими двигала любовь к Родине и ненависть к врагу, мало. Как сформировалась любовь такой силы? Почему эта ненависть стала столь сокрушающей?

И ещё мы должны 9 мая и вообще всегда помнить о матерях и вдовах тех, кто отдал жизнь за Родину. О них совсем мало говорится, у них не было и нет льгот, но груз той войны лег на них тяжелейшим бременем.