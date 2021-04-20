Москва, , 13:16 — REGNUM Следственный комитет (СК) России расследует факты возможного применения украинскими силовиками запрещённых методов ведения войны. Об этом сообщила 19 апреля пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, украинские военнослужащие заминировали участок местности на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива «Пульс-90» между сёлами Николаевка и Пархоменко самопровозглашенной Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 17 апреля на данном участке на одной из мин подорвался 40-летний мирный житель.

Кроме того, в Следственном комитете отметили, что с июля 2020 года, за время действия так называемого «перемирия», в результате обстрелов ВСУ повреждения получили более 170 жилых домов и 25 объектов гражданской инфраструктуры.

«Минирование украинскими военнослужащими участков местности, а также массированные обстрелы населённых пунктов, где нет никаких военных объектов, направлено на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченному числу гражданских лиц… не участвующих в вооруженном конфликте», — подытожили в ведомстве.

По соответствующим эпизодам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 61 единицу боеприпасов, повредив жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

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