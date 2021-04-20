Москва, 20 апреля 2021, 13:16 — REGNUM Следственный комитет (СК) России расследует факты возможного применения украинскими силовиками запрещённых методов ведения войны. Об этом сообщила 19 апреля пресс-служба ведомства.
В пресс-службе напомнили, что 17 апреля на данном участке на одной из мин подорвался 40-летний мирный житель.
Кроме того, в Следственном комитете отметили, что с июля 2020 года, за время действия так называемого «перемирия», в результате обстрелов ВСУ повреждения получили более 170 жилых домов и 25 объектов гражданской инфраструктуры.
По соответствующим эпизодам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.
Напомним, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 61 единицу боеприпасов, повредив жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК