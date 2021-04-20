Минск, 20 апреля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Власти Белоруссии никогда ничего не скрывали и не хотят скрывать от «украинских друзей» и друзей у Минска на Украине вряд ли стало меньше. Об этом 20 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко, его слова приводит агентство БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко на Украине. 2019

«Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество — ред.) уменьшилось, но вряд ли», — сказал он.

Также Лукашенко высказал предположение о том, что о друзьях Белоруссии на Украине меньше говорят и сами они на данный момент меньше говорят.

«Но не думаю, что у нас там меньше друзей», — добавил белорусский лидер.

Кроме того, он указал, что надеется на то, что данная встреча станет добрым сигналом, который будет способствовать развитию отношений Белоруссии и Украины.

«Во-первых, (эта встреча — ред.) повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обсуждал в телефонном разговоре с американским лидером Джозефом Байденом информацию о готовившемся покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко.