Москва, , 12:49 — REGNUM Россия действует в Азовском море в соответствии с международными договорённостями. Об этом 20 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США на ограничения судам входить в ряд районов Черного моря в связи с военными учениями.

«Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ отметил, что ограничение тех или иных зон, в которых проводятся военные учения, являются общепринятой международной практикой.

«Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия», — подчеркнул Рябков.

Отметим, ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США «глубоко обеспокоены» таким запретом и назвал это «неспровоцированной эскалацией» со стороны России.