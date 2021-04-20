Воронеж, , 12:23 — REGNUM Уголовное дело факту возгорания лесного массива на площади более 400 га в Новохопёрском районе Воронежской области возбуждено полицией по статье об уничтожении лесных насаждений, сообщили 20 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Предварительно установлено, что 13 апреля неизвестный умышленно совершил поджог лесных насаждений. В результате загорелась территория лесного массива в кварталах урочища «Варваринская дача» Новохоперского участкового лесничества и кварталах Центрального участкового лесничества Хоперского заповедника вблизи п. Варварино Новохоперского района Воронежской области. Огонь повредил около 400 га леса, ущерб оценивается в более чем 5 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Воронежской области действует особый противопожарный режим, который предполагается в том числе и запрет на посещение лесов.