Казань, , 12:27 — REGNUM Татария в этом году вновь примет участие в международной акции «Сад памяти». Активисты высадят на территории региона 350 тыс. саженцев деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Посадка деревьев запланирована накануне Дня Победы. Участие в мероприятии примут представители различных организаций, молодежных общественных объединений, учащиеся общеобразовательных учреждений, волонтеры. Ожидается, что всего в рамках международной акции с учетом земель лесного фонда и населенных пунктов будет высажен 1 миллион саженцев, уточнил министр.

ИА REGNUM напоминает, Владивосток присоединится к международной акции «Сад памяти» — 24 апреля активисты высадят деревья в сквере возле Приморской сцены Мариинского театра. Акцию посвятят почетному гражданину Владивостока, участнику Великой Отечественной войны Якову Кану.

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