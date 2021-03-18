Пенза, , 09:20 — REGNUM Пензенская область в 2021 году присоединится к проведению международной акции «Сад памяти». Мероприятия проводятся в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Порядка 30 гектаров в настоящее время определены в лесничествах области для посадки и дополнения лесных культур. Всего за время проведения акции запланировали посадить более 40 тыс. сеянцев ясеня и сосны. Мероприятия будут проходить до 22 июня текущего года. Основной целью акции является посадка 27 млн деревьев, символизирующих число погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году для посадки деревьев в рамках акции «Сад памяти» подготовили более 37 гектаров. В каждом муниципальном районе и городском округе области разбили свой «Сад памяти», высадили более 70 тыс. деревьев.

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