Варшава, , 12:02 — REGNUM Правящая в Польше партийная коалиция «Объединенные правые» «трещит по швам». Об этом заявил профессор политологии Вальдемар Парух из люблинского Университета имени Марии Склодовской-Кюри (Польша) в интервью Polskie Radio 24.

Этот факт, по мнению эксперта, провоцирует разговоры о необходимости объявления досрочных парламентских выборов.

«Достаточно отчетливо видно то, что обе небольшие коалиционные партии — «Согласие» и «Солидарная Польша» — преувеличивают свое значение в правящем блоке объединенных правых сил. В его главе бесспорно находится «Право и справедливость». Но эти небольшие партии мало того, что выражали несогласие с лидером коалиции по ключевым вопросам, например, по поводу закона о животных, так еще и требуют от него гарантировать своим кандидатам выгодные места в избирательных списках на парламентских выборах 2023 года», — сообщил профессор.

По прогнозам Паруха, вне коалиции с крупнейшей партией в стране «Право и справедливость» эти политические силы «имеют ничтожные шансы самостоятельно попасть в Сейм после новых выборов». «Возможность попасть в парламент они имеют только в случае, если будут баллотироваться по одним спискам с «Право и справедливость», которую все меньше устраивает такое положение дел в коалиции», — оценил эксперт.

Политолог отмечает, что кризис правящей коалиции провоцирует участившиеся разговоры, что «Право и справедливость», имея большинство мест в Сейме, может объявить досрочные парламентские выборы. Однако, по мнению эксперта, глядя на опыт предыдущих лет, такое развитие событий маловероятно.