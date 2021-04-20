Москва, , 11:42 — REGNUM Свидетель по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием актёра Михаила Ефремова Андрей Гаев не признал вину в даче ложных показаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Свою вину не признаю, показания буду давать после исследования доказательств», — сказал он, отвечая на вопрос судьи об отношении подсудимого к обвинению.

По данным прокурора, показания свидетеля противоречат всем собранным доказательствам по делу Ефремова.

Как сообщало ИА REGNUM, три свидетеля — Теван Бадасян, Александр Кобец и Андрей Гаев — ранее утверждали, что в автомобиле Ефремова находился также некий мужчина. Показания этих свидетелей суд признал недостоверными. Ранее Бадасян и Кобец не признали своей вины.

Напомним, в июне 2020 года автомобиль под управлением Ефремова столкнулся с другой машиной, водитель в ней погиб. Актёра признали виновным нарушении ПДД и отправили в колонию на семь с половиной лет.