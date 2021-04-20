Джакарта, , 11:19 — REGNUM По оценкам агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, начало засушливого сезона в провинции Юго-Восточный Сулавеси произойдет с начала июля до начала августа 2021 года, сообщает Antara.

Засушливый сезон, по прогнозам, окажет негативное воздействие, спровоцировав кризис чистой воды, лесные пожары, пересыхание водохранилищ, уменьшение речного стока.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи, расположенный на границе провинции Центральная Ява и Джокьякарты, трижды выбросил в небо горячие облака.

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