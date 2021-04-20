Амстердам, , 10:59 — REGNUM Окружной суд в Гааге, рассматривающий дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в 2014 году, не получил от США спутниковые снимки с места происшествия. Об этом сообщила 20 апреля отвечающая за работу со СМИ судья Мария Кнайф.

Она отметила, что расследование, которое суд поручил следственному судье, завершено лишь частично. Работа ещё продолжается, это связано в том числе со спутниковыми изображениями.

«Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу», — сказала Кнайф РИА Новости, отвечая на вопрос о том, получил ли суд ответ США по поводу предоставления фотографий со спутника.

Ранее суд в Нидерландах не раз запрашивал у США спутниковые снимки с места трагедии, но ответа не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта 2020 года суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении малайзийского пассажирского лайнера на Украине в 2014 году. По версии следствия, самолёт сбили ракетой. Подозревают четырёх человек: трёх граждан России и одного украинца. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.