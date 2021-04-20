Белгород, 20 апреля 2021, 10:26 — REGNUM Ежегодную выплату, приуроченную к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, получит 421 житель Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.
Выплату в размере 10 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, воевавшие непосредственно в 1941 — 1945 годах. Деньги пенсионерам, а их 421 человек, поступят уже в апреле вместе с другими социальными выплатами. Обращаться в ПФР за назначением выплаты не нужно — средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР.
Получателями выплат должны быть граждане России, постоянно проживающие на территории страны.