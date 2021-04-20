Ташкент, , 10:16 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует оптимизировать ежегодные расходы на $46,5 млн, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

19 апреля глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по трансформации компании. «Узбекистанские авиалинии» планируют оптимизировать свою структуру, штат, продать часть авиапарка и снизить комиссии зарубежных агентов по продаже авиабилетов.

Для достижения поставленных целей планируется открыть новые рейсы по востребованным направлениям, а также увеличить грузоперевозки. Вместе с тем будут закрыты невостребованные маршруты, в том числе в Рим, Париж, Токио, Милан, Амристар, Мумбаи, Бангкок, Куала-Лумпур и Джакарту.

Отмена указанных рейсов сэкономит компании $12,3 млн. Рейсы прекратят в мае 2021 года. Кроме того, до ноября планируется продать 12 неиспользуемых самолетов Ил-76 и Ил-114. Компания также закроет 20 представительств за рубежом, в том числе 11 из 15 в России.