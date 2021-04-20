Нджамена, 20 апреля 2021, 10:14 — REGNUM На выборах президента Чада, которые проходили в стране 11 апреля, победу одержал действующий глава государства Идрис Деби, набравший свыше 79% голосов избирателей. Об этом 20 апреля сообщает местная газета Al Wihda.
Уточняется, что Независимая избирательная комиссия Чада (CENI) подвела предварительные итоги выборов в стране и согласно последним действующий президент набрал 79,32% голосов.
Второе место у бывшего премьер-министра Чада Альбера Пахими Падаке, набравшего 10,32% голосов, третье — у Лиди Бассемды (3,16%), которая стала первой женщиной, принявшей решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента данной африканской страны.
При этом явка на выборах составила 64,81%, 68-летний Деби занимает пост президента Чада с декабря 1990 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что госдепартамент США издал распоряжение о возвращении на родину сотрудников посольства в Чаде из-за угроза нападения на американскую дипмиссию вооружённых мятежников.