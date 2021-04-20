Красноярск, , 10:05 — REGNUM В горных районах Красноярского края 21−23 апреля лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также, по данным управления, опасность схода лавин в указанный период сохраняется в горных районах Хакасии и Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в результате схода лавины на зимней автодороге «Яна» погиб человек.

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