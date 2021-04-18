Якутск, , 09:37 — REGNUM В Якутии в результатет схода лавины на зимней автодороге «Яна» погиб один человек. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Сообщается, что сход лавины произошел в ночь на 18 апреля на федеральной автодороге «Яна» в 56 километрах от населенного пункта Тополиное Томпонского района республики. Причиной схода лавины стали обильные снегопады.

На автодороге застряли два автомобиля, в которых находились семь человек, в том числе двое детей. В результате схода снежной массы погиб один человек. Проводится эвакуация оставшихся в живых в село Тополиное. Из Якутска на место происшествия направлен вертолет со спасателями.

Проезд по зимнику временно закрыт. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы.