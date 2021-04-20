Симферополь, , 09:59 — REGNUM Материалы по ущербу от водной блокады Крымского полуострова переданы в Следственный комитета РФ. Об этом 20 апреля сообщил журналистам председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Константинов сообщил, что материалы по водной блокаде Крымского полуострова переданы в Следственный комитет. Он уточнил, что, в соответствии с документами, в Крыму причастными к организации водной блокады сочли семь человек, в том числе — бывшего президента Украины Леонида Кравчука и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в Госсовете Крыма заявили о выходе на финальную стадию подготовки заявления в правоохранительные органы в связи с организацией водной блокады Крыма. В частности, было заявлено о выявлении рабочей группы признаков экоцида в действиях организаторов водной блокады Крымского полуострова. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее также поручил доложить ему о ситуации с нарушением прав жителей Крыма в связи с водной блокадой полуострова.