Симферополь, 20 апреля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Материалы по ущербу от водной блокады Крымского полуострова переданы в Следственный комитета РФ. Об этом 20 апреля сообщил 20 апреля председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Константинов сообщил, что материалы по водной блокаде Крымского полуострова переданы в Следственный комитет. Он уточнил, что, в соответствии с документами, в Крыму причастными к организации водной блокады сочли семь человек, в том числе бывшего президента Украины Леонида Кравчука и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в Госсовете Крыма заявили о выходе на финальную стадию подготовки заявления в правоохранительные органы в связи с организацией водной блокады Крыма. В частности, было заявлено о выявлении рабочей группы признаков экоцида в действиях организаторов водной блокады Крымского полуострова. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее также поручил доложить ему о ситуации с нарушением прав жителей Крыма в связи с водной блокадой полуострова.