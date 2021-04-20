Магас, , 09:06 — REGNUM В Ингушетии контроль над ростом цен на продукты питания будет осуществлять специальная комиссия. Она начнет работать с 20 апреля, сообщили в правительстве региона.

В период священного для мусульман месяца Рамадан недопустимо поднятие цен на продовольствие. Между тем в настоящее время наблюдается повышение цен на мясо птицы, яйцо, подсолнечное масло, сахар, крупы и овощи.

«Рост цен в основном связан с тем, что вышеуказанные наименования продуктов питания ввозятся поставщиками из соседних регионов. Соответственно, в стоимость, помимо прочего, входят расходы на транспортировку, которые значительно увеличились с повышением цен на горюче-смазочные материалы», — пояснил ситуацию министр промышленности и цифрового развития региона Муса Плиев.

По его словам, ежедневно комиссия будет работать по выявлению фактов повышения цен на торговых объектах и докладывать о результатах проводимого мониторинга на сайте минпрома.