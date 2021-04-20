Ростов-на-Дону, , 08:54 — REGNUM Из Ростовского областного перинатального центра в один день домой отправились три тройни, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Врачи вели многоплодные беременности у жительниц Ростова-на-Дону и Красного Сулина. В конце февраля на свет появились три девочки, в конце марта — две девочки и мальчик, в начале апреля, — две девочки и мальчик.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году в Ростовской области на свет появились две тройни.

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