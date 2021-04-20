Вашингтон, , 08:40 — REGNUM В Virtua Fighter 5: Final Showdown, которая присутствует в качестве одной из внутренних игр Yakuza 6: The Song of Life, теперь можно играть на ПК. Об этом 20 апреля сообщил портал DSOGaming.

Соответствующую разблокирующую модификацию выпустил разработчик Silent. В своём блоге он рассказал, что нужно сделать геймерам, чтобы они смогли запускать Virtua Fighter 5: Final Showdown отдельно от шестой части Yakuza.

Ранее геймеры пришли к выводу, что Virtua Fighter 5: Final Showdown, присутствующая в шестой игре Yakuza, представляет собой ПК-версию игры, вышедшей в октябре 2007 года на Xbox 360. Стоит отметить, что этот файтинг (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) никогда официально не выходил на платформе ПК.

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