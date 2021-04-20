Париж, , 07:55 — REGNUM Сирийский писатель Мишель Кило, покинувший страну после тюремного заключения, скончался на 82 году жизни в Париже. Об этом 19 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на его сторонников.

Причиной смерти стало заболевание COVID-19.

Отмечается, что Кило был выдающимся «интеллектуальным и национальным деятелем», посвятившим более 50 лет «борьбе с диктатурой». В 2009 году был арестован и пробыл в тюрьме три года за создание «Бейрутско-Дамаскинской декларации», призывающей к улучшению отношений между Ливаном и Сирией. Затем покинул страну и уехал во Францию.

Комментируя кончину соратника, глава Сирийского национального совета (SNC) Насер Аль-Харири отметил, что смерть Кило стала «значительной потерей для сирийской оппозиции».