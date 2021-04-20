Новосибирск, , 06:47 — REGNUM В Новосибирской области ведётся подготовка проекта строительства мусорного полигона. Об этом сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Он подчеркнул, что вопрос выбора участка может обсуждаться только после подготовки проекта данного объекта, а при выборе места будут соблюдены все требования экологического законодательства.

«В настоящее время участок ещё не выбран, — уточнил Сёмка. — Для определения участка под строительство полигона в обязательном порядке будут проведены все необходимые изыскания, определены все угрозы для ручьев, рек, подземных водоемов, будет проведена экологическая экспертиза, определено возможное влияние будущего полигона на окружающую среду. Как только растает снег, могут быть начаты геологические изыскания. Там, где будут обнаружены истоки ручьев или рек, никаких работ по строительству полигона ТКО вестись не может».

Мусорный полигон может разместиться в районе сёл Жеребцово, Плотниково. Участок — более 200 га. Власти уверяют, что полигон будет построен в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к таким объектам.

Сейчас концессионер прорабатывает проект дополнительного соглашения в целях его рассмотрения на рабочей группе во втором квартале текущего года.

Напомним, что ранее «мусорная» концессия была приостановлена до урегулирования всех вопросов.