Москва, , 05:49 — REGNUM Политические советники «нормандского формата» не добились никакого практического результата в ходе трёхчасовых переговоров по Донбассу, сообщил 19 апреля источник в российской делегации.

«Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, вопрос о соблюдении перемирия затронули в первую очередь и по инициативе российской стороны. Нежелание Украины обсуждать его предметно привело к тому, к обсуждению других вопросов стороны не приступили. Представители Германии и Франции, в свою очередь, ограничились «декларативным заявлением о приверженности режиму прекращения огня».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19 апреля прошёл очередной раунд переговоров политсоветников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины. По его результатам глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «нормандский формат» остаётся подходящей площадкой для достижения деэскалации в Донбассе.

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