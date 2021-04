Пекин, , 05:41 — REGNUM Китайский регулятор ценных бумаг одобрил заявки на первичное публичное размещение акций (IPO) трех компаний, сообщает агентство Синьхуа.

Юньнаньские компании Shennong Agricultural Industry Group Co., Ltd., Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. и Nanjing Shenghang Shipping Co. Ltd. будут котироваться на рынке акций A-share, говорится в заявлении Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Комиссия не уточнила общую сумму средств, которые будут привлечены.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют свои проспекты после обсуждения с фондовыми биржами. Китай постепенно переходит от системы IPO, основанной на одобрении, к системе, основанной на регистрации.