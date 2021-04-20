Приштина, , 05:14 — REGNUM Епископ Призренско-Приштинской епархии Католической церкви Дода Джерджи 19 апреля выступил с осуждением нападения на молящихся в мечети в Тиране.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме с выражением солидарности к главе Исламской общины в Албании епископ выразил убеждение, что нападавший понесет заслуженное наказание.

Церковнослужитель подчеркнул, что подобные акты насилия не должны происходить в нашем обществе, тем более в священный для мусульман месяц Рамазан.

34-летний Рудольф Николли 19 апреля ворвался с ножом в мечеть на кавайской дороге в Тиране и ранил пять человек до того, как его задержала полиция. К счастью, в ходе инцидента никто из пострадавших не получил ранений, опасных для жизни.

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