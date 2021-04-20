Джакарта, , 03:47 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 255 километрах к югу от населенного пункта Синабан. Его очаг залегал на глубине 10 километров. К настоящему времени сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у побережья Индонезии. Его очаг находился в 20 километрах от побережья Малуку на глубине 23 километров. Сейсмологи предупредили местных жителей об опасности афтершоков, однако сведений о пострадавших или погибших не поступало.

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