Далянь, Китай, , 03:28 — REGNUM Пять морских котиков, рожденных в неволе, и три спасенных диких тюленя были выпущены в Бохайский залив на северо-востоке Китая в рамках усилий города Далянь по пополнению дикой популяции, сообщает агентство Синьхуа.

Выпущенные тюлени оснащены маркерами спутникового слежения для мониторинга их миграционных маршрутов и предпочтительных мест отдыха, а также помогают оценить последствия выпуска искусственно выведенных тюленей в море, сказал представитель Ляонинского научно-исследовательского института океанологии и рыболовства Тянь Цзяшэнь.

Морские котики входят в национальный список защиты видов первого класса в Китае. Каждую зиму и весну портовые тюлени мигрируют из Тихого океана в Бохайский залив и в северные воды Желтого моря близ города Даляня в провинции Ляонин, чтобы дать потомство на поверхности морского льда и вырастить своих детенышей.

Количество морских котиков в этом районе резко сократилось в период с 1980-х по середину 1990-х годов из-за загрязнения окружающей среды и браконьерства. С усилением мер Китая по защите окружающей среды и морских животных, число тюленей в районе залива достигло около 2000 и находится на подъеме.