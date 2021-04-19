Москва, 20 апреля, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал обоснованным заявление ООО «Республика» (владельца сети книжных магазинов) и ввёл в отношении него первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный магазин

Временного управляющего для компании выберут на заседании 1 июня 2021 года, а пока были ограничены полномочия руководителя и иных органов управления ООО «Республика». На период наблюдения приостановлено исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям.

В ходе слушаний уточнялось, что долг фирмы перед кредиторами составляет 802 млн рублей, но при этом задолженность по зарплате работникам отсутствует.

В суд с иском о несостоятельности в ноябре 2020 года обратилась сама компания, указав на образовавшуюся задолженность, которую она не может погасить.

1 июня также будут рассмотрены претензии кредиторов — ООО «Белония М», ООО «Коник», ООО «Мобиле», ООО «Торговый дом «Эксмо».

Вопрос о завершении наблюдения и переходе к следующему этапу суд рассмотрит 21 сентября 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, фирма «Республика» создана в марте 2005 года. На сегодня в ней трудятся почти 60 человек. Уставный капитал компании — 55,43 млн рублей. Директор с марта 2020 года — Анатолий Шутка. Владельцы — Вадим Дымов с долей 97,1% и Кирилл Кульбаба. Дымов также является владельцем ряда компаний, в том числе «Дымовского колбасного производства», и председателем совета директоров компании «Дымов».