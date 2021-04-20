Париж,
20 апреля 2021, 01:22 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп 19 апреля в интервью на телеканале Europe 1 рассказал про свою книгу, которая вышла в этом месяце и в которой описывается первые месяцы пандемии, когда правительства не знало, как правильно действовать.
«Когда вы принимаете десять, двенадцать или пятнадцать решений в день, вы знаете, что вы потерпите крах».
«Надо смириться с мыслью, что иногда мы принимаем решения, которые хуже других».
«В кризисной ситуации это почти неизбежно, учитывая количество решений, которые вы принимаете, и тот факт, что они часто основаны на неполной, неправильной или противоречивой информации».
Эдуар Филипп
Также Филипп высказался насчет решения о неношении масок в общественных местах. Так как данное правило было введено с во всех городах Франции только 27 августа 2020 года.
«До июня 2020 года ВОЗ говорила нам, что носить маску в целом не имеет смысла. Я повторял это с большой уверенностью».
Эдуар Филипп
Экс-премьер поделился, что теперь считает, что было бы лучше, если бы он сомневался в данном решении.
«В то же время, когда вы формулируете сообщение от общественного здравоохранения менее категорично, вас могут упрекнуть в том, что вы недостаточно тверды, недостаточно точны, и я это понимаю».
Эдуар Филипп