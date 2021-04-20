Богота, , 01:13 — REGNUM Истребители KFIR колумбийских ВВС были подняты для перехвата российского самолета Ил-96−400ВПУ, который якобы нарушил воздушное пространство Колумбии. Об этом 19 апреля сообщило на своем сайте министерство обороны латиноамериканской республики.

В заявлении ведомства отмечается, что у следовавшего из России самолета было разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, но реальный маршрут будто бы отличался от согласованного.

Пилоты истребителей приказали экипажу Ил-96−400ВПУ немедленно покинуть зону нахождения и он исполнил распоряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля официальное издание Минобороны РФ «Красная звезда» распространило информацию о том, что в течение недели к российской государственной границе приближались 43 иностранных самолета-разведчика.

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