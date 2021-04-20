Тегеран, , 07:40 — REGNUM 19 апреля председатель Иранской организации содействия торговле Хамид Задбум заявил, что страна планирует увеличить внешнюю торговлю на 21 процент в текущем иранском календарном году (с 20 марта 2021 года по 20 марта 2022 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Задбум заявил о наличии двух сценариев экономического развития на текущий год, включая оптимистичный прогноз с успешными переговорами по ядерной сделке 2015 года и отменой санкций, которые проложат почву для новых направлений внешней торговли, а также пессимистичный подход, знаменующий продолжение прошлогодней экономической ситуации, что негативно скажется на внешней торговле.

Он отметил, что, основываясь на различных исследованиях, COVID-19 и вакцинация окажут мощное воздействие на экономический рост. Указывая на влияние американских санкций на торговые обмены Ирана, Задбум подчеркнул, что производственная линия в исламской стране нуждается в импорте определенного сырья.

По его словам, санкции затрагивают импорт и экспорт сырьевых товаров, а также транспортную и банковскую деятельность. «Если препятствия будут устранены, Иран может двигаться в русле экономического роста, предсказанного Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи на текущий год», — отметил иранский чиновник.