Тегеран, , 08:06 — REGNUM Иран обладает потенциалом добычи около четырех миллионов баррелей сырой нефти в сутки, при этом текущие мощности составляют 2,3 барреля в сутки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 апреля.

Как отмечает агентство IRNA, страна увеличила добычу и экспорт нефти, причём объем добычи нефти достиг своего максимального уровня в течение двух лет с момента повторного введения американских санкций в отношении Ирана.

Представители министерства нефти Ирана не представляют доклады с такими показателями, однако вторичные источники подтверждают их на основе такой информации, как трекеры танкеров и статистика таможенной службы.

Последний отчет ОПЕК об объеме добычи нефти государствами-членами показывает, что добыча сырой нефти в Иране составила 2,3 миллиона баррелей в сутки, что указывает на рост на 137 000 баррелей в сутки по сравнению с ежедневной добычей нефти в марте.

Wall Street Journal отмечает, что добыча иранской нефти достигла своего максимального уровня в течение двух лет благодаря увеличению импорта Китаем. Информационное агентство Oil Price ранее сообщило, что Пекин планирует закупить у Ирана один миллион баррелей нефти в сутки.