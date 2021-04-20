Тегеран, , 08:47 — REGNUM 18 апреля министр иностранных дел Сербии Никола Селакович и глава Организации содействия торговле Ирана (TPOI) Хамид Задбум призвали к расширению двустороннего сотрудничества в промышленности, горнодобывающей отрасли, совместных венчурных инвестициях и торговле. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Данное решение было принято на встрече Задбума с Селаковичем в Тегеране. Стороны призвали к расширению сотрудничества в промышленном, а также энергетическом и сельскохозяйственном секторах с целью использования существующих возможностей двух стран.

Назвав значительным прогресс Сербии в сфере экономики, иранский чиновник отметил, что иранские бизнесмены заинтересованы в расширении двусторонних торгово-экономических связей, призвав завершить работу над соглашением о развитии торговых отношений.

«Сербия и Иран могут подписать преференциальное торговое соглашение, чтобы таким образом проложить путь к подписанию соглашения о свободной торговле в дальнейшем», — сказал он, отметив, что иранский рынок с населением более 80 миллионов человек является подходящей возможностью для эффективного сотрудничества.

Указав на негативное влияние вспышки пандемии COVID-19 на международную торговлю и, в частности, бизнес между Сербией и Ираном, он выразил надежду, что обе стороны постараются наилучшим образом провести 16-е заседание ирано-сербской совместной комиссии в Тегеране в 2021 году.