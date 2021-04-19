Брюссель, , 23:42 — REGNUM «Софа-гейт», произошедший во ремня встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, может стать причиной внесения поправок в дипломатический протокол ЕС, принятый 64 года назад. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Напомним, в ЕС 15 апреля вызвал резкую критику тот факт, что председателю Европейской комиссии Урсуле фон Дер Ляйен досталось отдалённое место на диване-софе во время переговоров Мишеля и Эрдогана.

Впервые в ЕС было принято решение о «модусе вивенди» (временном соглашении). Соответственно, дипломатический протокол ЕС будет изменён, и для того, чтобы больше не возникало подобных проблем, председатель совета ЕС и председатель Еврокомиссии будут следовать одним и тем же правилам дипломатического протокола.

Еврокомиссия уже представила Совету ЕС свои предложения по новому протоколу. Но он не был принят на том основании, что предложения комиссии содержат некоторые элементы, которые не устраивают Совет ЕС. Теперь между советом и комиссией будут обсуждаться новые пять пунктов дипломатического протокола. Этот вопрос также будет рассматриваться в Европейском парламенте.

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