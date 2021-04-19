Москва, , 23:28 — REGNUM Руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева сообщила о старте 21 апреля пригласительного онлайн-этапа Всероссийской олимпиады школьников по естественно-научным дисциплинам. В мероприятии также принял участие статс-секретарь — заместитель министра просвещения Андрей Корнеев, представители педагогического сообщества и дети — победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года.

«Пригласительный этап предваряет школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он появился по инициативе Москвы и в прошлом году был масштабирован Сириусом на всю страну. Более 305 тысяч детей из всех регионов России присоединились к решению олимпиадных задач, попробовали свои силы в разных предметах еще за несколько месяцев до основного старта Олимпиады», — объяснила руководитель «Сириуса».

"В некоторых регионах число участвовавших в пригласительном этапе школьников, дошло до 35−40%, это единичные случаи, тем не менее они подтверждают высокий интерес к проекту Сириуса, — отметил заместитель руководителя Образовательного Фонда «Талант и успех» Алексей Горбачев, — Пригласительный этап нужен, чтобы школьника заинтересовать, зацепить задачами, чтоб он начал заниматься углубленно. Это первый шаг, чтобы зайти в систему развития талантов».

В пресс-конференции приняли участие победители регионального этапа олимпиады 2020/2021 года из Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областей и Севастополя. Осенью прошлого года они впервые проходили школьный этап ВсОШ в онлайн режиме на платформе Сириуса по аналогии с пригласительным этапом. Ребята отметили удобство и психологический комфорт прохождения первых туров олимпиады в таком формате. Согласно порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников каждый субъект вправе сам решать в каком формате будет проводиться школьный этап в субъекте, однако возможность проведения неразрывно связана с возможностями телекоммуникационной инфраструктуры общеобразовательных организаций.

«Проведенный в марте оперативный мониторинг ОНФ о качестве телекоммуникационных услуг, предоставляемых общеобразовательным организациям, показал, что в сравнении с данными аналогичного мониторинга, проведенного в сентябре, количество школ с доступным высокоскоростным интернетом значительно увеличилось, особенно вырос показатель у школ, расположенных в сельской местности. Также мы отслеживаем ситуацию со стоимостью услуг Интернет-провайдеров и качеством интернет-оборудования», — сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Народный фронт вместе с Министерством просвещения России продолжит работу в части реализации поручения Президента по обеспечению подключения общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету.

«Всё, что мы делаем, мы делаем для каждого школьника, чтобы он получил возможность учиться у ведущих педагогов, как можно раньше проявить себя, увидеть свой интерес, и как можно больше шансов мы дали и ему, и его педагогу, найти для себя дело, которое поможет стране реализовать наши национальные приоритеты, развивать стратегические технологии каждого региона, — подчеркнула Елена Шмелева, — Математика, физика, биология, химия, информатика, астрономия, — базовые предметы для стратегии научно-технологического развития России. По этим предметам ребята приезжают в Сириус по направлению «Наука», работают там с ведущими российскими педагогами, далее либо сопровождаются педагогами из Сириуса, либо работают на площадках региональных центров, созданных по модели Сириуса. Уже в 57 субъектах открыты такие программы. И все вместе мы хотим показать эталонный цикл проведения Всероссийской олимпиады школьников, начиная со школьного этапа».

Заместитель министра просвещения поблагодарил Елену Шмелеву за предоставление дополнительных возможностей ребятам проявить свои таланты.

«Поддержка развития способностей и талантов молодежи находится на особом контроле у главы государства, — напомнил Андрей Корнеев, — Есть ряд поручений, которые Министерство просвещения России реализует с учетом опыта Сириуса. И уже есть определенные результаты. В приказ о порядке организации Всероссийской олимпиады школьников включена возможность проведения всех этапов с использованием информационных технологий. В прошлом году в 7 регионах Сириусом проведен школьный этап, будем дальше изучать, как проводить такие мероприятия».

Представители регионов на пресс-конференции положительно оценили результат прошлогоднего пригласительного этапа олимпиады и подтвердили готовность распространить этот опыт на своих территориях.