Рим, , 23:25 — REGNUM В силу частичного смягчения антикоронавирусных ограничений 80% итальянских школьников и студентов с понедельника, 19 апреля, вернулись за пары, сообщили в министерстве образования.

При этом у всех учащихся, желающих получать знания дистанционно, такая возможность сохраняется.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы.

По данным на 19 апреля, в Италии умерли 117 243 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 316 (днем ранее — на 251). Число подтвержденных носителей выросло на 8864 (днем ранее — на 12 694). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 878 994 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 493 489 человек — на 11 122 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 539 507 человек, что составляет 7,54% населения Италии.