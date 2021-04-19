Брюссель, 19 апреля, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Обвинения, выдвинутые Чехией в адрес России по взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетице в 2014 г., в Европейском союзе сочли справедливыми, сообщается в опубликованном 19 апреля заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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«Евросоюз полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции России выслать 20 чешских дипломатов», — говорится в заявлении.

Напомним, власти Чехии нашли «виновных» в причастности к взрыву в Врбетице, который произошёл семь лет назад. Якобы в этом замешаны сотрудники российских спецслужб, причём те же самые два спецслужбиста, которых обвинили в рамках сфабрикованного «дела Скрипалей».