Мюнхен, Германия, , 22:44 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказал свое мнение о создании нового клубного европейской турнира под названием Суперлига.

«Если Суперлига будет реализована, это разрушит футбол, разрушит национальные чемпионата в том виде, в котором мы их знаем.

Для меня это очень грустная мысль», — написал в своем твиттере Швайнштайгер.

Ранее от участия в созданном турнире отказались два ведущих футбольных клуба Германии — «Бавария» и «Боруссия». Президенты клубов изначально твердили, что Суперлига это плохая идея для современного футбола.