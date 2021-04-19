Иерусалим, 19 апреля, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Правительство Израиля подписало контракт с компанией Pfizer о дополнительной закупке нескольких миллионов доз вакцины против коронавируса до конца 2022 года, сообщает 19 апреля пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте кабмина.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, речь идет о дополнительных закупках. Кроме того, он заявил, что ожидает заключения контракта о поставках вакцин от компании Moderna.

«Израиль вновь встанет во главе мировой борьбы с коронавирусом», — заявил Нетаньяху по этому поводу.

При этом министр здравоохранения Юлий Эдельштейн призвал всех граждан Израиля срочно вакцинироваться против COVID-19.