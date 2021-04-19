Париж, , 21:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 18 апреля в интервью американскому каналу CBS объяснил, что для возобновления туризма Франция «упорно работает, чтобы предложить конкретное решение».

Эммануэль Макрон "Мы постепенно начнём отменять ограничения в начале мая для французских и европейских граждан, а также для граждан США».

Президент заверил, что Франция «упорно работает над тем, чтобы предложить конкретное решение, например специальный пропуск, особенно для граждан США, которые прошли вакцинацию». По его словам, с Белым домом начались переговоры по этому поводу.

Макрон добавил, что в настоящее время создаётся «сертификат для облегчения путешествий», призванный дать возможность перемещаться между различными европейскими странами.

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