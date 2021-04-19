Париж, 19 апреля 2021, 21:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 18 апреля в интервью американскому каналу CBS объяснил, что для возобновления туризма Франция «упорно работает, чтобы предложить конкретное решение».
Президент заверил, что Франция «упорно работает над тем, чтобы предложить конкретное решение, например специальный пропуск, особенно для граждан США, которые прошли вакцинацию». По его словам, с Белым домом начались переговоры по этому поводу.
Макрон добавил, что в настоящее время создаётся «сертификат для облегчения путешествий», призванный дать возможность перемещаться между различными европейскими странами.
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