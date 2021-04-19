Брюссель, , 21:32 — REGNUM Политическое соглашение пописали правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиционные партии Грузии, написал 19 апреля глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Мишель «Поздравляем политических лидеров с подписанием соглашения по выходу из текущего кризиса. Вы ставите интересы людей на первое место и позволяете демократии восторжествовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оппозиционная партия «Стратегия Строителя» решила поддержать предложенный Мишелем план по выходу из политического кризиса в Грузии.

Свой план Мишель обнародовал накануне, 18 апреля. Это соглашение предполагает, что, если «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» наберёт на выборах в местные органы власти менее 43%, то в следующем году в республике пройдут досрочные выборы в парламент.

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