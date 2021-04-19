Москва, 19 апреля, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Чешская инициатива по «возврату» Праге части земельного участка, используемого посольством России, некорректна и противоречит договорённостям с Москвой, сообщили 19 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Krokodyl Прсольство РФ в Праге

Комментируя обращение главы муниципалитета района Прага-7 Яна Чижинского к правительству Чехии, чтобы оно потребовало от посольства России освободить территорию в парке Стромовка, российское внешнеполитическое ведомство заявило:

«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений».

МИД РФ напомнил, что прежде в случаях каких-то вопросов, касающихся недвижимости, Москва и Прага решали их через механизм экспертных консультаций. И сейчас существуют инструменты «для профессионального и компетентного диалога».

«Если Прага с её особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — добавили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне требования властей Чехии выслать 18 российских дипломатов из-за «шпионажа» власти района Прага-7 потребовали от правительства республики надавить на российское посольство, чтобы территория была приведена «в соответствие с состоянием, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора в [августе] 1968 г.» в Чехословакию.