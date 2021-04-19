Женева, Швейцария, , 22:02 — REGNUM Рост числа новых инфицированных коронавирусом в мире продолжается уже восьмую неделю подряд, а количество летальных исходов от COVID-19 идет по нарастающей пятую неделю. Об этом 19 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Адханом Гебрейесус.

В мире общее число выявленных инфицированных достигло 141 561 051 человек. Сообщается также, что общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 002 837.

В первую десятку стран по распространению инфекции за неделю входят Индия, Бразилия, США, Великобританий, Франция, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия.